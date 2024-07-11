Fidan'dan Srebrenitsa mesajı: İnsanlık tarihinin kara lekesi

Düzenleme: Kaynak: AA
Fidan'dan Srebrenitsa mesajı: İnsanlık tarihinin kara lekesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Srebrenitsa Soykırımı'nın, insanlık tarihinin kara lekelerinden biri olarak hafızalarda kalıcı bir yer edindiğini" ifade etti.

Fidan'dan Srebrenitsa mesajı

Bakan Fidan, 29 yıl önce Sırplar tarafından gerçekleştirilen Srebrenitsa soykırımına ilişkin X sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Fidan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "29 yıl önce dünyanın gözü önünde, Avrupa'nın ortasında bir halk katledildi. Srebrenitsa Soykırımı, insanlık tarihinin kara lekesi olarak hafızalarımızda yerini koruyor. 'Ne yaparsanız yapın, soykırımı unutmayın' şuuruyla ülkemizde her yıl 11 Temmuz'u "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" olarak yad edeceğiz. Şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum."

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