Fiddy yöntemi ne işe yarar?

Bu yöntem, cildin siyah nokta ve sivilcelerden kurtulmasını ve daha canlı görünmesini sağlar. Bu yöntem her cilt tipine uygundur.

FİDDY YÖNTEMİ NASIL YAPILIR?

Bu yöntem üç aşamadan oluşur. İlk aşamada, salisilik asit içeren bir ürün cilde sürülür. Bu ürün, gözeneklerdeki yağ ve kirleri parçalar. İkinci aşamada, kil maskesi cilde uygulanır. Bu maske, gözeneklerden çıkan yağ ve kirleri temizler.

Üçüncü aşamada, yağ bazlı bir temizleyici ile cilt masaj yapılır. Bu temizleyici, gözeneklerde kalan inatçı kalıntıları dışarı atar.