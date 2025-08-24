Fidelity Bank, 892 acentesini sertifikalandırdı

Gana’nın en büyük özel bankalarından Fidelity Bank, “2025 Acentelik Sertifikasyon ve Katılım Programı” kapsamında 892 acentesini başarıyla sertifikalandırdı. Haziran ile Ağustos ayları arasında düzenlenen program, ülkenin altı farklı bölgesinde gerçekleştirildi. Bu süreçte acentelere bankacılık hizmetlerinin daha güvenilir, verimli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi için gerekli bilgi ve beceriler kazandırıldı.

EĞİTİMDEN SINAVA, SERTİFİKAYA GİDEN YOL

Programa katılan acenteler; operasyonel risk yönetimi, uyum kuralları, fiziksel güvenlik ve acentelikte kalite güvencesi konularında kapsamlı eğitim aldı. Eğitimler sonunda düzenlenen sınavlarda başarılı olan acenteler, sertifikalarını alarak resmi olarak yetkinlik kazandı. Banka yetkilileri, bu sürecin hem çalışanlara hem de müşterilere daha güvenli bir bankacılık deneyimi sunmayı amaçladığını vurguladı.

“ACENTELER, KAPSAYICI BANKACILIĞIN BEL KEMİĞİ”

Fidelity Bank Perakende Bankacılık Bölüm Direktörü Godfred Attafuah, acentelerin bankanın finansal kapsayıcılık stratejisindeki önemini şu sözlerle ifade etti:

Bu sertifikasyon programı, acentelerimizi güçlendirmenin yanı sıra her Ganalıya, nerede olursa olsun, güvenilir bir bankacılık deneyimi sunma taahhüdümüzün göstergesidir. Her işlemde güven inşa etmek ve müşteri deneyimini iyileştirmek istiyoruz.

GELECEĞE YATIRIM: TEKNOLOJİ VE YENİLİK

Programda ayrıca acentelere, Ajans Bankacılığı Departmanı’nda planlanan yenilikler hakkında bilgi verildi. Fidelity Bank Ajans Bankacılığı Başkanı Dr. David Okyere, yapılan çalışmaları geleceğe dönük bir ortaklık olarak değerlendirdi:

Acentelerimizi gelişmiş araçlar ve eğitimlerle donatarak onların daha verimli ve etkili hizmet sunmalarını sağlıyoruz. Mobil para çekimlerinden güçlendirilmiş sistemlere kadar sunduğumuz yenilikler, acentelerimizin müşterilere en iyi hizmeti vermesine imkân tanıyor.

8 BİNİ AŞKIN ACENTE İLE LİDER

Program, ülkenin Greater Accra, Ashanti, Bono, Western, Eastern ve Northern bölgelerinde hayata geçirildi. Fidelity Bank, hâlihazırda ülke genelinde 8 binden fazla acentesiyle Gana’nın en büyük acente bankacılığı ağına sahip bulunuyor. Bu geniş ağ sayesinde banka, hem şehir merkezlerinde hem de uzak köylerde finansal hizmetlerin erişimini güçlendirmeye devam ediyor.