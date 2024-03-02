FIFA Başkanı Infantino'dan rest: Mavi karta kırmızı kart

Bahar Yıldırım
FIFA Başkanı Infantino'dan rest: Mavi karta kırmızı kart
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Futbolcuları kısa süreli oyundan ihraç edecek "mavi kart" önerisine karşı olduklarını açıkladı.

Infantino, IFAB’ın İskoçya’daki 138. Yıllık Genel Kurul Toplantısı’ndan önce gazetecilere açıklama yaptı.

Hakemlere itiraz eden veya kendilerini yere atan oyuncuların 10 dakika oyun dışı bırakılacağı haberleri üzerine Infantino, “Bu elit düzeyde olmayacak. Bu bizim için gündemde değil.” diye konuştu.

FIFA’nın "mavi kart"a kesinlikle karşı olduğunu belirten Infantino, “Bu konu hakkında bilgim yoktu. Ben FIFA başkanıyım ve FIFA’nın IFAB’da etkili olduğunu sanıyorum. Başlık istiyorsanız, mavi karta kırmızı kart.” dedi.

Futbolda yeni tekliflere saygılı olunması gerektiğini ifade eden Infantino, “Ama bir bakınca oyunu, oyunun ruhunu ve tarihini de korumanız lazım. Mavi kart yok.” şeklinde değerlendirdi.

IFAB’ın mavi kart teklifinin bulunduğu raporu 9 Şubat’ta yayınlamayı düşündüğü, ancak teklifin basına sızmasının ardından tepkiler nedeniyle vazgeçtiği iddia edilmişti.

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