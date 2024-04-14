FIFA Demir Leydi'sini yolladı. Ali Koç ve TFF sorgudan geçecek

Kaynak: Fotospor
FIFA Demir Leydi'sini yolladı. Ali Koç ve TFF sorgudan geçecek
FIFA ortaya atılan bahis iddiaları üzerine Sorgulama Komisyonu Koordinatörü María Claudia’yı İstanbul'a yolladı.

Ali Koç’un ortaya attığı alt liglerdeki bahis iddiaları üzerine FIFA harekete geçti.

Etik Komitesi’ne bağlı Sorgulama Komisyonu’nun “Demir Leydi” lakaplı koordinatörü María Claudia’yı İstanbul’a yollama kararı alan FIFA yarın soruşturmaya başlayacak.

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Demir Leydi lakaplı Maria’nın, İstanbul'da Türk futbolunun içinde bulunan pek çok önemli isimle bir araya geleceği bekleniyor.

Alınan bilgilere göre TFF’nin Hukuk Müşaviri ile bir araya gelecek olan Demir Leydi, TFF'nin konuyla ilgili topladığı bilgileri değerlendirecek.

Demir Leydi ayrıca iddiaları ortaya atan Fenerbahçe başkanı Ali Koç ile de bir toplantı yapıp elindeki bilgileri isteyecek.

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