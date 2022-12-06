Uruguay'a ağır ceza kapıda

FIFA Disiplin Komisyonu'nun Uruguay Futbol Federasyonu (AUF) ve dört oyuncusuna Dünya Kupası elemelerinin ilk aşamasından sonra görevi kötüye kullanmaktan dava açtığını bildirdi.

Gana maçından sonra birçok oyuncu hakemi ve FIFA'yı Uruguay'a zarar vermekle suçlamıştı.

FIFA, maçtan sonra meydana gelen olaylar nedeniyle José María Giménez, Edinson Cavani, Fernando Muslera ve Diego Godín hakkında "Disiplin Yasası'nın 11. ve 12. maddelerinin olası ihlalleri" nedeniyle soruşturma açıldığını açıkladı.