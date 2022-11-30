FIFA'dan yeni hamle

Katar yetkilileri tarafından organize edilen stadyum güvenlik görevlileri, üzerinde gökkuşağı renkleri ve “Kadınlar” gibi sloganlar bulunan eşyalara el koymuştu.

Turnuvanın ilk haftasında, Galler de dahil olmak üzere yedi Avrupa takımı, Dünya Kupası maçlarında çok renkli “One Love” kol bantları takma mücadelesini kaybetmiş ve bazı taraftarlar, LGBTQ'nun bir sembolü olan gökkuşağı renkli eşyalar getirmelerine izin verilmediğinden şikayetçi olmuştu.

FIFA yetkilileri "ilgili düzenlemelerin ve kararlaştırılan protokollerin tam olarak uygulanmasını sağlamak için Ev Sahibi Ülke ile yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" dediler.