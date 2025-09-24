FIFA kapıyı kapatmadı: Dünya Kupası'nda format değişiyor mu?

Kaynak: Haber Merkezi
FIFA kapıyı kapatmadı: Dünya Kupası'nda format değişiyor mu?

2030 Dünya Kupası'na 64 takımın katılması teklif edildi. FIFA Başkanı Infantino öneriye açık kapı bıraktı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA), Dünya Kupası'nın formatında değişiklik yapmayı planladığı iddia edildi.

The Atletic'ten Adam Crafton'ın haberine göre, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüşen Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) yetkilileri, 2030 Dünya Kupası'na katılacak takım sayısının artırılmasını istedi.

Dünya Kupası'nın 100. yılı nedeniyle bu turnuvada ülke sayısının 64'e yükseltilmesi talep edildi.

Infantino'nun ise bu teklife olumlu yaklaştığı iddia edildi.

Turnuvadaki ülke sayısı, 2026 Dünya Kupası'ndan itibaren 48'e çıkarılmıştı.

Son Haberler
PAOK taraftarından UEFA'ya İsrail protestosu!
PAOK taraftarından UEFA'ya İsrail protestosu!
'Ankara’da 2019 öncesine yönelik neden soruşturma açılmıyor?'
'Ankara’da 2019 öncesine yönelik neden soruşturma açılmıyor?'
Galatasaray'ı yıkan Victor Osimhen gelişmesi!
Galatasaray'ı yıkan Victor Osimhen gelişmesi!
FIFA kapıyı kapatmadı: Dünya Kupası'nda format değişiyor mu?
FIFA kapıyı kapatmadı: Dünya Kupası'nda format değişiyor mu?
Gürel Tekin'den kongre açıklaması!
Gürel Tekin'den kongre açıklaması!