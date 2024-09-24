FIFA organizasyonunda skandal. Fransa göz göre göre şike yaptı

FIFA'nın organize ettiği Futsal (Salon futbolu) Dünya Kupası'nda şike iddiası gündeme bomba gibi düştü.

2024 yılında Özbekistan'da düzenlenecek organizasyona katılacak takımların belirlenmesi adına oynanan grup maçlarında büyük bir skandal ortaya çıktı.

F Grubu mücadelesinde Fransa ile İran karşı karşıya geldi. Gruptan lider olarak çıkacak takımın belirleneceği karşılaşmayı İran 4-1 kazandı.

Bu sonuçla İran 9 puanla lider şekilde Son 16 Turu'na yükselirken, Fransa ikinci sırada kaldı.

4-1 YENİLMESİ GEREKİYORDU 4-1 YENİLDİ

Fransa'nın bu maçı bilerek kaybettiği iddia edildi. Ortaya çıkan görüntüler de bu söylentileri doğrular nitelikte. İkinci sıraya gerileyebilesi için 4-1 yenilmesi gereken Fransa'nın birkaç dakika içinde peş peşe yediği goller şike tartışmalarını beraberinde getirdi.

Bu sonuçla ikinci sırada yer alan Fransa nispeten daha zayıf rakip olan Tayland ile eşleşti.

Lider İran ise daha güçlü konumundaki Fas'ın rakibi oldu.

FİFA SORUŞTURMA BAŞLATACAK

Ayrıca Fransa bu hareketiyle çeyrek finalde olası bir Brezilya eşleşmesinden de kaçtı. FIFA'nın bu karşılaşma ile ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Son 16 Turu'na yükselen takımlar şöyle:

Hollanda, Ukrayna, Brezilya, Kosta Rika, Paraguay, Afganistan, İspanya, Venezuela, Kazakistan, Portekiz, Fas, Arjantin, Hırvatistan, Tayland ve Fransa