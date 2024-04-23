'FIFA ve UEFA takipte. Süper Lig tescil edilmeyebilir'

Süper Lig'de yaşanan olaylarıyla kolay kolay unutulmayacak olan sezonun son 5 haftasına girilirken, Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'dan çok çarpıcı açıklamalar geldi.

Süleyman Hurma, Habertürk TV'de katıldığı programda Kulüpler Birliği'nde 20 kulübün de Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçime gitmesi için uzlaştığını belirterek, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına şaşırdığını söyledi.

Hurma, "Dört büyük kulüp de TFF yönetimini defalarca istifaya çağırdı. Hele Galatasaray Kulübü en ağır ifadeleri kullandı. İmza süreci de Süper Kupa finalinden 10 gün önce Dursun Özbek'in WhatsApp grubuna yazmasıyla başladı. 20 kulübün 20'si de erken seçim konusunda aynı görüşteydi" dedi.

Süleyman Hurma, tehlikeye de dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

"FIFA ve UEFA başkanlarının açıklamaları oldu. Bir ayda iki kez FIFA'nın ve UEFA'nın gündemini oluşturduk. Türk futbolunu, Süper Lig'i takibe aldılar. Türkiye Süper Ligi tescil edilmeme tehlikesiyle karşı karşıya. Daha ağır bedeller ödenmeden yapılması gerekenleri yapmamız gerekiyor."