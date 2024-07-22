FIFA ve UEFA'dan Hacıosmanoğlu'na jet mesaj

Infantino ve Ceferin, TFF'nin yeni başkanını kutlayarak başarı dileklerinde bulundu.

Mehemt Büyükekşi'yi devirerek TFF Başkanı olan Hacıosmanoğlu'na tebrikler gelmeye devam ediyor.

Infantino: "Sizinle bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"

FIFA Başkanı Gianni Infantino mesajında, "Sevgili Başkan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilmeniz nedeniyle en sıcak selamlarımı ve en içten tebriklerimi iletiyorum. Türkiye'deki futbolun gelişiminde bilginiz, liderliğiniz, tutkunuz ve tecrübeniz şüphesiz önemli bir rol oynayacaktır. Ülke futbolunuzun potansiyeline inanıyorum ve bu hedeflere ulaşmak için kişisel desteğime ve FIFA'nın yardımına güvenebilirsiniz. Sporumuzun gelişimini ve tanıtımını tartışmak isterseniz FIFA'nın kapıları her zaman size açıktır. Ayrıca İcra Kurulu Üyelerinize de tebriklerimi iletmek istiyorum. Türkiye'de futbolun geleceği için kalıcı bir miras bırakmak ve buna tanıklık etmek için sizlere ve ekibinize iyi şans ve başarılar diliyorum. Sizinle bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Başarı, sağlık ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ceferin: "Türkiye, EURO 2024'te harika bir performans gösterdi"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise mesajında, "Sayın Başkan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına seçilmenizden dolayı en içten tebriklerimi kabul etmenizi diliyorum. Heyecan verici bir zamanda liderlik görevine adım atıyorsunuz. TFF, bugüne kadar futbolun gelişimi konusunda çok istikrarlı bir çalışma gerçekleştirdi. Türk Milli Takımı'nın EURO 2024'teki harika performansı da gelecek adına güzel şeylerin gerçekleşeceğinin kesin bir işareti. Sahada yüreklerini koyan oyuncuları izlemek herkes için büyük bir keyifti. Yeni başkanlık döneminize başlarken size en iyi dileklerimi sunuyorum. UEFA olarak her türlü yardım ve destek için yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum" dedi.