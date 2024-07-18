FIFA ve UEFA’nın üst düzey müfettişleri Ankara’da

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimlerinde Mehmet Büyükekşi’ye karşı kozlarını paylaşacak olan İbrahim Hacıpsmanoğlu kongrenin başlamasına az bir zaman kala flaş bir açıklamada bulundu.

Servet Yardımcı’nın baskılar sonucunda istifa etmesinin Türk futbolunu zor bir durumda bıraktığını belirten Hacıosmanoğlu UEFA ve FIFA müfettişlerinin seçimi incelemek üzere geldiklerini ifade etti.

İşte Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları:

“UEFA VE FIFA İLK KEZ BAŞKAN YARDIMCILARINI GÖNDERDİ”

"Servet Yardımcı'nın çekilmesi ve yaptığı açıklama, dünya futbol kamuoyunda bizi çok zor durumda bıraktı. Herhalde UEFA ve FIFA ilk kez başkan yardımcılarını genel kurula gözlemci olarak gönderdi. Büyükekşi'ye aziz milletimize yakışır bir şekilde kongre olmasını söyledim. UEFA ve FIFA'ya demokratik seçim olduğunu göstermemiz gerektiğini ilettim. Kazanacağımı düşünüyorum, bunu görüyorum. Tek adaylı seçim olsaydı, UEFA ve FIFA devreye girerdi. Bu anlamda Türk futboluna hizmet ettiğimi düşünüyorum"

“HASAN ARAT DA ZAMANINDA BENİ İSTEDİ”

"Sayın Büyükekşi aday olmadan önce önemli kulüpler bir toplantıda başkan olmamı istedi. Hasan Arat da zamanında beni istedi. Ancak ben o dönem aday olmayı düşünmedim. Gelişmeler üzerine futbol ailesi yine aday olmamı istedi. Bu çarpık düzeni, kirli olan futbolu düzeltecek bir başkan adayı var. Büyükekşi'yi seçerlerse, gönülden bu işi yapan başkanlar artık bu işle uğraşmamalı. Bunu tüm başkanlara söyledim"