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FIFA o tezahürata acımadı

Futbol sahalarında tarihe geçecek bir karar geldi. FIFA, Kızılyıldız taraftarlarının savaş suçlusu olan Ratko Mladic için yaptığı tezahüratı cezalandırdı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 11:19
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FIFA'dan savaş suçlusu lehine tezahürata ceza geldi

FIFA o tezahürata acımadı
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Editör: Fatma Demirkaya
Sırbistan Ligi'nde şampiyonluğu garantileyen Kızılyıldız, kutlama yapmayı beklerken büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

10 Nisan Pazartesi günü oynanacak olan Radnicki 1923 maçta tribnlerde taraftarlar yer almayacak.

Sırbistan basınında yer alan habere göre; FIFA, savaş suçlusu Ratko Mladic için yapılan tezahürat sonrası Kızılyıldız'ın olası şampiyonluk kutlamasına sahne olacak maça seyircisiz oynama cezasına çarptrıdı.

Ligindeki 29 maçta yenilgi yüzü görmeyen Kızılyıldız, 25 maçta galip gelirken 4 maçta da berabere kalmıştı.

79 puanla lider durumda olan Belgrad ekibi 79 gol attı ve kalesinde 14 gol gördü.

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