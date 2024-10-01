Fikret Orman ev sahibi ile mahkemelik oldu ceza yedi

Beşiktaş’ın eski başkanlarından Fikret Orman, kiracı olduğu evden sözleşmesi bitmeden çıktığı için ev sahibi ile mahkemelik oldu.

Sabah gazetesinden Armağan Yılmaz’ın haberine göre Orman, Beşiktaş’taki evi 2012 yılında dolar üzerinden kiraladı. 2016 yılında ise Orman’ın evi sözleşme bitmeden boşalttığı için taraflar mahkemelik oldu.

Orman, evin tahliyesinin sözleşmenin bitişiyle birlikte gerçekleştiğini, ev sahibi S.B.'nin sebepsiz şekilde zenginleşmeye çalıştığını söyledi. Mahkeme sonunda kararını açıkladı. Evin hor kullanıldığı, Orman'ın ev sahibine ödemediği 15 günlük kira borcunun bulunduğu, düşülen depozito bedeliyle birlikte yaklaşık 18 bin doları ev sahibine ödemesi gerektiğine karar verdi.