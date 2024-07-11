Fikstür çekiminde tarihi protesto. Fenerbahçe’den kimse çıkmadı

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu Fikstür Çekimi Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin açılış konuşmasıyla başlayan organizasyonda kulüp temsilcileri tek tek sahneye çıkarak kurayı çekti.

Sıra Fenerbahçe ve Galatasaray’a geldiği sırada ise sürpriz bir olay yaşandı.

Galatasaray’ı temsilen Metin Öztürk sahneye çıkarken Fenerbahçe’den kimse gelmedi.

Fenerbahçe Sportif Direktör Yardımcısı Okan Özkan’ın sarı-lacivertlileri temsilen fikstür çekimine gelsede TFF’yi protesto etmek adına sahneye çıkmadı.