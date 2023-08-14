Fildişi Sahili bağımsızlık gününü Ankara'da kutladı

Fildişi Sahili'nin bağımsızlığının 63'üncü yıl dönümü nedeniyle Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Fildişi Sahili bağımsızlık gününü Ankara'da kutladı

Fildişi Sahili Büyükelçisi Khadidjata Toure'nın ev sahipliğinde gerçekleşen bağımsızlık günü resepsiyonuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

İki ülkenin milli marşları ile başlayan programda, geleneksel kıyafetleriyle katılan davetliler, renkli görüntüler oluşturdu.

Fildişi Sahilinin Bağımsızlık Günü Ankarada kutlandı

FİLDİŞİ SAHİLİ VE TÜRKİYE ORTAKLIĞI MESAJI

Büyükelçi Toure, Fildişi Sahili-Türkiye ilişkilerine değinerek, "Fildişi Sahili ve Türkiye arasında mükemmel diplomatik ilişkiler bulunmakta. Fildişi Sahili Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselansları Sayın Alassane Ouattara ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın birbirlerine duydukları yüksek saygının bir göstergesidir. Türkiye'nin mutlu olaylarda ya da acılı durumlarda da Fildişi Sahili'nin yanında olduğunu bilerek varlığınızdan hepimiz daha çok memnunuz. İki Cumhurbaşkanları ekselansları Sayın Alassane Ouattara ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sırasıyla 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirdiği karşılıklı ziyaretlerde, iki ülke arasında çeşitli iş birliği anlaşmaları imzalanmış ve böylece birçok alanda Fildişi-Türkiye iş birliğinin yasal çerçevesinin güçlendirildiğini hatırlatmaktan memnuniyet duyuyorum. Yıllar boyunca, Fildişi Sahili ve Türkiye ortak çıkarları doğrultusunda gelişen ve çeşitlenen bir ilişki kurmuştur. İki ülke arasındaki ticarete bakıldığında 2021 yılında 800 milyon doların üzerinde ticaret hacmi olduğu tahmin edilmiştir. Fildişi Sahili'nin ekonomi dünyasına başarılı bir şekilde entegre olmuş Türk iş adamları ve iş kadınları için giderek daha popüler bir destinasyon olduğunu da belirtmekte fayda var" dedi.

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