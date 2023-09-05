Filenin Efeleri, Portekiz’e mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki dördüncü maçında Portekiz’e 3-2 mağlup oldu.

KAYNAK: İHA
Filenin Efeleri, Portekiz’e mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki dördüncü maçında Portekiz ile karşılaştı.

Beşinci sete uzayan mücadeleyi milliler, 3-2 kaybetti.

Filenin Efeleri bu sonuçla birlikte D grubundaki puanını 5’e yükseltti.

Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında yarın 20.00’de ev sahibi İsrail ile karşılaşacak.

Salon: Shlomo Group Arena

Hakemler: Marko Van Zanten (Hollanda), Kenneth Aro (Finlandiya)

Türkiye: Mert M., Arslan, Burutay, Bedirhan, Adis, Yiğit (Berkay (L), Volkan (L), Kaan, Mirza, Emre)

Portekiz: Da Silva, Martins, Sinfronio, Pinto, Ferreira, Cveticanin (Sousa (L), Casas (L), Marques, Tavares, Cunha, Andre)

Setler: 24-26, 25-21, 25-15, 26-28, 13-15

Süre: 2 saat 14 dakika

aw023163-02.jpg

aw023163-01.jpg

Öne Çıkanlar
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Pakistan: Afganistan'da bırakılan ABD askeri teçhizatı militanların elinde Dünya
Pakistan: Afganistan'da bırakılan ABD askeri teçhizatı militanların elinde
HAK-İŞ Genel Başkanı önce enflasyondan dert yandı, ardından AKP'ye oy istedi. Bu ne yaman çelişki... Güncel
HAK-İŞ Genel Başkanı önce enflasyondan dert yandı, ardından AKP'ye oy istedi. Bu ne yaman çelişki...
30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı Kültür Sanat
30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı
LPG’ye dev zam: Bu gece yarısından itibaren geçerli Güncel
LPG’ye dev zam: Bu gece yarısından itibaren geçerli
Antalyalılar sağanak sonrası su birikintisinin içinde eğlendi Yaşam
Antalyalılar sağanak sonrası su birikintisinin içinde eğlendi
Röportaj veren Hande Baladın’dan muhabire uyarı: Dokunma Spor
Röportaj veren Hande Baladın’dan muhabire uyarı: Dokunma