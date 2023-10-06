Filenin Efeleri'ne Finlandiya galibiyeti yetmedi

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki 5. maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti.

KAYNAK: AA
Filenin Efeleri'ne Finlandiya galibiyeti yetmedi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan milliler, 25-22 ve 25-23'lük sonuçlarla setlerde 2-0 öne geçti.

Maçtan kopmayan Finlandiya, üçüncü ve dördüncü seti 25-23 alarak karşılaşmayı karar setine taşıdı. Karar setini 15-8 kazanan A Milli Takım, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye gruptaki 2. galibiyetini elde etti. Finlandiya ise elemelerdeki 5. maçını da kaybetti.

Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024'e katılma hakkı elde edecek.

Grupta ilk 2'de yer alma şansı bulunmayan Türkiye, 6. maçını yarın TSİ 04.00'te Mısır ile yapacak.
Salon: Yoyogi

Hakemler: Zsolt Tibor Mezoffy (Macaristan), Jae-Hyo Choi (Güney Kore)

Türkiye: Yiğit Gülmezoğlu, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Arslan Ekşi (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Yasin Aydın, Arda Bostan, Yunus Emre Tayaz)

Finlandiya: Zhbankov, Tervaportti, Suihkonen, Haapaniemi, Jokela, Marttila (Köykka, Breilin, Hanninen, Nikula, Ivanov, Niinivaara)

Setler: 25-22, 25-23, 23-25, 23-25, 15-8

Süre: 128 dakika

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