Filenin Efeleri'nin Dünya Şampiyonası heyecanı başlıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenecek FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda sahne alıyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Grubu'nda Japonya, Libya ve Kanada ile mücadele edecek.

MİLLİLERİN KADROSU VE MAÇ PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazları: Adis Lagumzija, Can Koç
Smaçörler: Mirza Lagumzdija, Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit
Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Mert Matic, Yiğit Savaş Kaplan
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

13 Eylül Cumartesi
TSİ 09.00 Japonya-Türkiye

15 Eylül Pazartesi
TSİ 05.30 Türkiye-Libya

17 Eylül Çarşamba
TSİ 09.00 Kanada-Türkiye

