Filenin Sultanları çocuklar gibi eğlendi. Bu görüntülere bayılacaksınız

Editör: Fatma Demirkaya

Dünya Şampiyonu oldular... Avrupa'nın zirvesine çıktılar... Özel uçakla değil tarifeli uçakla Türkiye'ye dönüp, 3 gün dinlendiler, yine tarifeli uçakla Japonya'ya uçtular.

Şimdi olimpiyat seçmelerinde mücadele ediyorlar, yine fırtına gibi esiyorlar.

Porto Riko'yu, ardından da Bulgaristan'ı set vermeden yenen altın kızlarımız Ay Yıldızı hep zirvede tutarken dikkat çeken bir görüntü geldi.

Maç trafiğine rağmen buldukları bir anlık boşlukta salondaki maskotun etrafını sardılar, çocuklar gibi eğlendiler.

Bakın neler söylediler:

Elif Şahin: "Aaa bu makine eli yok."

Aslı Kalaç: "Abla robot diyorum robot! O zaman yuvarlayabilirim."

Gizem Örge: "Makine makine"

Ebrar: "Sen makine misin?"

Zehra: "Var, insan var içinde gördüm ben buradan"