Eda Erdem Fenerbahçe atkısını kırmızı kalemle imzalamadı: Boşuna heykeli dikilmiyor

Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde 4’te 4 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem, maç sonrasında imza isteyen hayranını geri çevirmedi.

İmzalaması için Fenerbahçe Opet atkısını uzatan Japon voleybol tutkunu, kaptana bir de kırmızı kalem uzattı. Ancak Eda Erdem, sarı Fenerbahçe atkısını kırmızı kalemle imzalamak istedi ve başka kalem aradı. Erdem’in sonunda siyah bir kalem bulup imzasını attığı anlarsa sosyal medyada yayınlandı.

A Milli takımın yanı sıra Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı’nın da kaptanı olan Eda için sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı binlerce mesaj paylaştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un heykeli dikilecek dediği Eda Erdem'in bu hareketi Sarı Lacivertli taraftarların takdirini kazandı.

Fenerbahçe yandaşları sosyal medyadan Eda Erdem için "Boşuna heuykeli dikilmiyor" yorumunda bulundu.