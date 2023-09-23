Filenin Sultanları hiç böyle güzel çizilmemişti. Aşk olsun sana Emre Ulaş aşk olsun

Usta karikatürist Emre Ulaş, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmayı garantileyen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın en güzel halini çizdi. İşte Ulaş'ın görenleri duygulandıracak o karikatürü:

2023 yılında hem Milletler Ligi hem de Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin'i mağlup eden milli takım, Japonya'yı 3-1 mağlup ederek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi.

Bu başarıyı karikatürüne taşıyan hiciv ustası Emre Ulaş, her Türk vatandaşını gururlandıracak bir detay ekledi. Karikatürde milli sporcu, zaferin ardından terler içinde koşuyor. Sporcunun alnından akan bir damla terin üzerinde ise kırmızı renkte ay-yıldız yer alıyor.

GERİCİLERİN HEDEFİ OLMUŞLARDI

Filenin Sultanları'nın başarılarından birçok vatandaş gurur duymasına karşın, bazı insanlar milli sporcuları hedef almıştı. Milli takım’ oyuncularının ‘şort’ giymesine tahammül edemeyen bazı kişiler, sosyal medya platformları üzerinden sporculara saldırmıştı.