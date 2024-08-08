Filenin Sultanları İtalya karşısında. Tarihi maç saat kaçta hangi kanalda?

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Filenin Sultanları İtalya karşısında. Tarihi maç saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları'nda İtalya ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. Tarihi maç saat kaçta hangi kanalda?

Filenin Sultanları tarihi maçta

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarı final maçında bu akşam İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Millilerimiz, oyunlarda C Grubu'nda Hollanda ve Dominik'i yenmiş, İtalya'ya yenilmiş ve grup ikincisi olarak çeyrek finale çıkmıştı.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Çin’i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı göstermişti.

Türkiye-İtalya yarı final maçı bu akşam South Paris Arena'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek.

Milliler, İtalya’yı yenerse Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için mücadele edecek.


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