Filenin Sultanları son kez poz verdi

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz'da başlayacak Olimpiyatlar öncesinde Filenin Sultanları moral depoladı.

Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi fotoğraf çekimi için objektiflerin karşısına geçti.

Oldukça keyifli anların yaşandığı fotoğraf çekiminde Ay Yıldızlı oyuncularımız madalya için umutlu konuştu.

Milletler Ligi şampiyonluğuyla taçlanan Filenin Sultanları'nda takım kaptanı Eda Erdem Dündar, takımın son durumunu değerlendirdi.

Eda Erdem, takımın hedeflerinden ve çalışmalarından bahsederken "Madalya alması beklenen takımlar arasındayız. Takım olarak sıkı çalışıyoruz. Sakatlıklarımız vardı, Hande ve Zehra da bugün itibariyle takıma katıldılar. İyiyiz, eksiklerimizi gidermeye devam ediyoruz. Heyecanlıyız da biraz. Bu kadar sevilmek bizleri çok mutlu ediyor. Voleybol branşı adı altında ülkemizi bir araya getirebilmek bizim için çok gurur verici" ifadelerini kullandı.

OLİMPİYATLAR ZİRVE

Türk halkının desteğini her zaman hissettiklerini belirten Eda Erdem, "İyi hissediyoruz, ne olursa olsun bizim arkamızda olacaklarını, bizlere dualarını ve iyi enerjilerini göndereceklerine inanıyoruz. Türk halkı bizi gerçekten çok seviyor. Biz de ülkemizi, Türk kadınını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Olimpiyatlar zaten sporun zirvesi. Muhtemelen 29 Temmuz sabah 9 itibariyle ekranlara kitlenecek Türk halkı. Bizler de onlara kaliteli bir voleybol izletip, madalya mücadelemizde enerjimizi, arzumuzu onlara geçirmeye çalışacağız" dedi.