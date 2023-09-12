Filenin Sultanları'ndan 5 isim rüya takımda

Avrupa şampiyonu dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan 5 isim rüya takıma seçildi. Kadroda Polonya ve İtalya Milli Takımı'ndan da birer oyuncu yer aldı.

KAYNAK: İHA
Filenin Sultanları'ndan 5 isim rüya takımda

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Gizem Örge, Melissa Vargas, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın rüya takımına seçildi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun (CEV) sosyal medya kanalı üzerinden yapılan ‘Rüya Takım’ oylamasında Avrupa şampiyonu dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan 5 isim rüya takıma seçildi.

aw028857-05.jpgYapılan oylamalar sonucunda Filenin Sultanları’ndan Melissa Vargas kullanılan oyların yüzde 82’sini alarak ‘En İyi Pasör Çaprazı’, oyların yüzde 89’unu alan Ebrar Karakurt; ‘En İyi Smaçör’, oyların yüzde 59’unu alan Zehra Güneş; ‘En İyi Orta Oyuncu’, oyların yüzde 75’ini alan Cansu Özbay; ‘En İyi Pasör’ ve oyların yüzde 92’ini alan Gizem Örge de ‘En İyi Libero’ seçildi.

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın rüya takımı şu şekilde:

Pasör: Cansu Özbay (Türkiye)

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas (Türkiye)

Smaçörler: Magdalena Stysiak (Polonya), Ebrar Karakurt (Türkiye)

Orta Oyuncular: Zehra Güneş (Türkiye), Marina Lubian (İtalya)

Libero: Gizem Örge (Türkiye)

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