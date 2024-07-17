Filenin Sultanları'ndan flaş pozlar. Zehra Güneş büyüledi

26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 33. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na geri sayım devam ediyor.

Bu muhteşem organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'da da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Ay-Yıldızlı ekibimiz, Paris Olimpiyat Oyunları için özel fotoğraf etkinliğinde bir araya geldi. Birbirinden özel pozlarla kamera karşısına geçen Filenin Sultanları nefes kesti.

Milli Takım'ın yıldızlarından güzel voleybolcu Zehra Güneş'in görüntüsü görenleri adeta büyüledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu şöyle:

Başantrenör: Danielle Santarelli

Pasörler:

Cansu ÖzbayElif Şahin

Smaçörler:

Ebrar Karakurt

Hande Baladın

Meliha Diken

Tuğba İvegin

Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular:

Eda Erdem Dündar (Kaptan)

Zehra Güneş

Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı:

Melissa Vargas

Libero:

Gizem Örge

+1 Oyuncu:

Beyza Arıcı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyatları’nda C Grubu’nda mücadele edecek. Grup aşamasında üç önemli maçı var:

29 Temmuz, 10.00: Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024, 10.00: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024, 10.00: Türkiye-İtalya