Filenin Sultanları'ndan flaş pozlar. Zehra Güneş büyüledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Filenin Sultanları'ndan flaş pozlar. Zehra Güneş büyüledi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızları, Paris Olimpiyat Oyunları için özel pozlar verdi.

26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 33. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na geri sayım devam ediyor.

Bu muhteşem organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'da da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Ay-Yıldızlı ekibimiz, Paris Olimpiyat Oyunları için özel fotoğraf etkinliğinde bir araya geldi. Birbirinden özel pozlarla kamera karşısına geçen Filenin Sultanları nefes kesti.

Milli Takım'ın yıldızlarından güzel voleybolcu Zehra Güneş'in görüntüsü görenleri adeta büyüledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu şöyle:

Başantrenör: Danielle Santarelli
Pasörler:
Cansu ÖzbayElif Şahin
Smaçörler:
Ebrar Karakurt
Hande Baladın
Meliha Diken
Tuğba İvegin
Derya Cebecioğlu
Orta Oyuncular:
Eda Erdem Dündar (Kaptan)
Zehra Güneş
Aslı Kalaç
Pasör Çaprazı:
Melissa Vargas
Libero:
Gizem Örge
+1 Oyuncu:
Beyza Arıcı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyatları’nda C Grubu’nda mücadele edecek. Grup aşamasında üç önemli maçı var:

29 Temmuz, 10.00: Türkiye-Hollanda
1 Ağustos 2024, 10.00: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos 2024, 10.00: Türkiye-İtalya

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