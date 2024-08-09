Filenin Sultanları'nın Başantrenörü Santarelli kötü haberi verdi: Durumu pek iyi değil

Santarelli kötü haberi verdi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nının bronz madalya mücadelesinde yarın Brezilya'yla karşı karşıya gelecek A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın başantrenörü Daniele Santarelli, oyuncularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İtalyan hoca Sports TV'ye şunları söyledi:

"Cansu Özbay pek iyi durumda değil, elimden geldiğince onu muhafaza etmeye korumaya çalışıyorum ama o maalesef iyi durumda değil. O takımdayken biz çok daha iyi bir takım oluyoruz. Takıma yardım etmesi için onu bugün benche getirdim, bazı durumlarda Elif'e yardım edebilmesi için. Çünkü Cansu çok önemli. Elif ile maç sırasında diyalog kurduğunda bu çok değerli, Cansu'nun deneyimi Elif için çok değerli. Eğer Cansu ile oynasaydım onu riske etmiş olurdum. Ona bir şey olmasını istemiyorum o bu takım için çok önemli.

İnanın bana Ebrar hepimizden daha fazla acı çekti. Ebrar elinden gelenin en iyisini göstermek istedi. Bu yaz onun için iyi geçmedi. Bir önceki söyleşimde bundan bahsedince herkes beni eleştirdi. Eleştiriyi ben aldığım sürece sorun değil çünkü Ebrar burada ve takımla birlikte. O takım için çok önemli. Her zaman onu beklemeye devam edeceğim. Umarım bronz madalya maçında mükemmel bir performans ortaya koyar.

Melissa Vargas için İtalya maçı zor bir maçtı. Dünyanın en iyi blokçularına karşı oynayınca durum daha farklı oluyor. Onun işi bugün inanın çok zordu. Ortada Far ve Danesi, köşelerde Sylla Caterina Bosetti ve arkalarında De Gennaro yine Orro. Bu, aşmanın çok zor olduğu bir savunma.

Herkes burada zorlanırdı. İtalya bugüne kadar herkesi dağıtarak buraya geldi. Sırbistan da çok zorlandı. Boskovic de İtalya karşısında istediği hücumu edemedi. Bu tarz oyuncularla kurulu oturmuş bir sisteme karşı oynadığınızda sayı almak, çözüm üretmek gerçekten zor. Bence bugün denedik ama yeterli olmadı.

Onların şu an bizden daha iyi bir takım olduklarını biliyorum. Birçok sebepten ötürü bunu net söyleyebilirim.

Muhtemelen şu an dünyanın en iyi takımına karşı oynadık. Ama şimdi kazanılması gereken bir bronz madalya var ise bizim de gidip kazanmamız gereken bir maç var demektir.

Bence ABD'nin Brezilya'yı zorlayacak numaraları vardı. Ama Brezilya onları geçer diye düşünüyordum. Doğrusu finalde onların olmasını beklerdim. Ama bugün ABD'den farklı bir şey gördük. Elbette ABD'nin inanılmaz bir kadrosu olduğunu unutmamamız lazım. İkili değişiklikler de bile kalite müthiş. Robinson ve Larson benchlerinde. Rettke yedeklerinde. Yedeklerinde veteran smaçörleri, pasörleri ve orta oyuncuları mevcut. Benchlerinde olan Larson, Robinson dünyanın en iyi manşet alabilen smaçörleri olabilir. Birçok şeye çözüm üretebilirler. Bu da elbette maçları iyi bitirmelerini sağlıyor. Bugün elde ettikleri sonucu hak ettiler. Bizim için her maç zor olacaktı. Ama hep tekrar ettiğim gibi biz Türk'üz. Gittiğimiz her yerde bir sürprize imza atabiliriz ve herkesi yenebiliriz. Bundan eminim."