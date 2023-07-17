Filenin Sultanları'nın şampiyonluk sonrası kazandığı rakam belli oldu

FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde karşılaştığı Çin’i mağlup ederek turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın turnuvadan kazanacağı rakam ortaya çıktı.

12 GALİBİYETTE 114 BİN DOLAR

Hürriyet’te yer alan habere göre, Filenin Sultanları turnuvada galip geldiği 12 galibiyetten 114 bin dolar, yaşadığı 3 mağlubiyet sonucu ise 13 bin 500 dolarlık gelir elde etti.

1 MİLYON DOLARLIK ŞAMPİYONLUK GELİRİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı ayrıca yaşadığı şampiyonluk sonrası 1 milyon Dolar’da şampiyonluk geliri kazandı. Böylelikle Filenin Sultanları turnuva bitmesi ile beraber toplamda 1 milyon 127 bin 500 Dolarlık geliri kasasına koydu.