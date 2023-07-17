Filenin Sultanları'nın şampiyonluk sonrası kazandığı rakam belli oldu

Milletler Ligi finalinde Çin'e karşı galip gelerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı turnuvanın bitmesiyle 1 milyon 127 bin 500 Dolarlık geliri kasasına koymaya hak kazandı.

Filenin Sultanları'nın şampiyonluk sonrası kazandığı rakam belli oldu

FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde karşılaştığı Çin’i mağlup ederek turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın turnuvadan kazanacağı rakam ortaya çıktı.

12 GALİBİYETTE 114 BİN DOLAR
Hürriyet’te yer alan habere göre, Filenin Sultanları turnuvada galip geldiği 12 galibiyetten 114 bin dolar, yaşadığı 3 mağlubiyet sonucu ise 13 bin 500 dolarlık gelir elde etti.

1 MİLYON DOLARLIK ŞAMPİYONLUK GELİRİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı ayrıca yaşadığı şampiyonluk sonrası 1 milyon Dolar’da şampiyonluk geliri kazandı. Böylelikle Filenin Sultanları turnuva bitmesi ile beraber toplamda 1 milyon 127 bin 500 Dolarlık geliri kasasına koydu.

Öne Çıkanlar
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Özgür Demirtaş yeni kırılacak rekoru açıkladı. Herkes Dolar Euro altın sandı ama gerçek bambaşka çıktı
Özgür Demirtaş yeni kırılacak rekoru açıkladı. Herkes Dolar Euro altın sandı ama gerçek bambaşka çıktı
Son Haberler
Güzellik merkezinde silahlı saldırı: 4 yaralı Güncel
Güzellik merkezinde silahlı saldırı: 4 yaralı
Galericiler fiyat kısıtlamasını dinlemedi. İkinci el araba almak hayal oldu Teknoloji - Otomotiv
Galericiler fiyat kısıtlamasını dinlemedi. İkinci el araba almak hayal oldu
Otomobilde kilitli kalan 13 aylık bebeği itfaiye kurtardı Güncel
Otomobilde kilitli kalan 13 aylık bebeği itfaiye kurtardı
Voleybolcu kızların şortlarına laf eden yobaz hocaların kara günü Güncel
Voleybolcu kızların şortlarına laf eden yobaz hocaların kara günü
Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu mu giriyor? Kızılcık Şerbeti Yiğit Kirazcı kimdir? Keşfet
Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu mu giriyor? Kızılcık Şerbeti Yiğit Kirazcı kimdir?
Berker Güven oyunculuk dersi almak için bakın nereye gidiyor. Sevgilisi yolcu etti Magazin
Berker Güven oyunculuk dersi almak için bakın nereye gidiyor. Sevgilisi yolcu etti
Tarkan ve Sinan Oğan birlikte bedelli askerlik mi yaptı. Fotoğraf ortalığı karıştırdı Güncel
Tarkan ve Sinan Oğan birlikte bedelli askerlik mi yaptı. Fotoğraf ortalığı karıştırdı