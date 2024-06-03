Filenin Sultanları'nın sanat eseri gibi bir sayı aldıkları an

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde ABD'yi 3-2 yenmeyi başardı ve büyük bir zafere imza attı.

Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan zorlu karşılaşmayı kazanan ay-yıldızlılar, organizasyonun Antalya ve ABD etapları sonunda 6 galibiyet aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İlk seti 25-21 kaybeden Filenin Sultanları, ikinci seti 25-20 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.

Ardından 3. seti de 25-21 kazanan Altın Kızlar, 4. seti 25-12 kaybedince maç altın sete gitti.

Altın sette 15-12'lik skorla galip gelen Milli Takım, büyük bir zafer kazandı.

Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.

FİLENİN SULTANLARI'NDAN SANAT ESERİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 3. sette sergilediği oyun ağızları açık bıraktı.

3. Sette durum 5-5 devam ederken Vargas sayıyı kullandı.

Müthiş bir mücadele eden Ay Yıldızlılar, ABD'nin kullandığı servisi son anda Ebrar Karakurt'un dokunuşu ile çıkardı.

Ardından Gizem Örge de top yere değmeden yükseltmeyi başardı.

Sonrasında geriden gelen Melissa Vargas vuruşuyla topu karşı tarafa yolladı.

ABD'li voleybolcu bu topu çeviremedi ve top fileye çarpıp yere düştü.

Bu sayıyla sette 6-5 öne geçen Türkiye'de tüm voleybolcular Vargas'ın üzerine koştu.

Santarelli dahil tüm takım büyük sevinç yaşadı.

O anlar, sosyal medyada kullanıcılar tarafından 'Sanat eseri' olarak yorumlandı.