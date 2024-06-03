Filenin Sultanları'nın sanat eseri gibi bir sayı aldıkları an

Düzenleme: Fatih Saboviç
Filenin Sultanları'nın sanat eseri gibi bir sayı aldıkları an

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 3-2 kazandığı ABD karşısında aldıkları sayı 'sanat eseri' olarak yorumlanırken, Altın Kızların mücadeleci ve vazgeçmeyen ruhu sosyal medyada gündem oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde ABD'yi 3-2 yenmeyi başardı ve büyük bir zafere imza attı.

Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan zorlu karşılaşmayı kazanan ay-yıldızlılar, organizasyonun Antalya ve ABD etapları sonunda 6 galibiyet aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İlk seti 25-21 kaybeden Filenin Sultanları, ikinci seti 25-20 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.

Ardından 3. seti de 25-21 kazanan Altın Kızlar, 4. seti 25-12 kaybedince maç altın sete gitti.

Altın sette 15-12'lik skorla galip gelen Milli Takım, büyük bir zafer kazandı.

Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.

vargas-2.png

FİLENİN SULTANLARI'NDAN SANAT ESERİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 3. sette sergilediği oyun ağızları açık bıraktı.

3. Sette durum 5-5 devam ederken Vargas sayıyı kullandı.

Müthiş bir mücadele eden Ay Yıldızlılar, ABD'nin kullandığı servisi son anda Ebrar Karakurt'un dokunuşu ile çıkardı.

Ardından Gizem Örge de top yere değmeden yükseltmeyi başardı.

Sonrasında geriden gelen Melissa Vargas vuruşuyla topu karşı tarafa yolladı.

ABD'li voleybolcu bu topu çeviremedi ve top fileye çarpıp yere düştü.

Bu sayıyla sette 6-5 öne geçen Türkiye'de tüm voleybolcular Vargas'ın üzerine koştu.

Santarelli dahil tüm takım büyük sevinç yaşadı.

O anlar, sosyal medyada kullanıcılar tarafından 'Sanat eseri' olarak yorumlandı.

filewnin.png

sultanlar.png

vargas-2.png

vargas.png

İlgili Haberler
Kalbimizin durduğu andı. Elif pası atmıştı. Vargas filenin dibindeydi...
Arsenal 2 takımı gönderiyor
Arsenal 2 takımı gönderiyor
Mourinho transferinin arka planını Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Erzincan’da 8 adrese eş zamanlı operasyon Gündem
Erzincan’da 8 adrese eş zamanlı operasyon
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu belli oldu Spor
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu belli oldu
Hasta yakını, istediği ilacı yazmayan doktoru dövdü. Şiddet ne zaman son bulacak Gündem
Hasta yakını, istediği ilacı yazmayan doktoru dövdü. Şiddet ne zaman son bulacak
Akşener yeni imajıyla ortaya çıktı. Çiller’in eşinin cenazesine katıldı Gündem
Akşener yeni imajıyla ortaya çıktı. Çiller’in eşinin cenazesine katıldı
Mourinho'yu İstanbul'a getiren jet bakın kimin çıktı Spor
Mourinho'yu İstanbul'a getiren jet bakın kimin çıktı
Aziz Sancar’a Azerbaycan Milli İlimler Akademisi onursal üyelik belgesi Dünya
Aziz Sancar’a Azerbaycan Milli İlimler Akademisi onursal üyelik belgesi
Çin'de casusluk operasyonu Dünya
Çin'de casusluk operasyonu