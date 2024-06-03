Mourinho transferinin arka planını Şerafettin Tilki açıkladı

Napolyon Bonapart

Bir çoğumuz için fazla bilgi içermez. Çok da anlam ve önem de taşımaz.

Fransız imparatorun: Para, para, para.. sözleri yıllar boyunca unutulmadı. Unutulmaz. Paranın açamadığı kapı var mı, derseniz yok gibi.

Bir bakmışız, hayal gibi gelen şeyler, maddi güç olunca gerçeğe dönüşür. Bunlara son bir halka eklendi: Mourinho.

İşin ön yüzü ekranlarda. Ulusal ve dünya medyasında..

Ya arka planı.

Hani bu kısmı bizim işimiz.

Sizlerin bilgi bankası olan kısım yani.

Portekizli hocanın, İstanbul tercihi neydi.

İşte o ünlü söz çıkıyor ortaya: Money, Money, Money!..

Ali Koç’un hocayı ikna etmesi öyle; boğaz, şiş kebap… türü değil.

Tamamen duygusal, parasal..

Koç, PARA konusunda en şanslı isim. Kulübe verdiği 122 milyon euro’yu hibe ediyor.

Dile kolay. Tam: yüz yirmi iki milyon Euro..

Say, say bitmez. Napolyon yaşayıp görse, sözünü geri alır!

Peki, Koç, Portekizli hocaya ne ücret verdi derseniz.

Mourinho için normal, bizler için uçuk rakam.

Hocanın yıllık net ücreti: 17 milyon Euro.

Yardımcılarının sezonluk maliyeti toplamı: 3 milyon. Etti mi sana: 20 milyon Euro..

Daha bunun uçağı, evi, arabası var.

Yetmedi bonusları.

Lig şampiyonluğu 3 milyon.

Avrupa şampiyonluğu tam üç katı. Yani 9 milyon Euro..

Allah bereket versin

Veren memnun, alan memnun. bize yazmak, sizlere okumak düşüyor.

Devamı var. Tazminat.. 2 yıl dolmadan yol ayrımı oldu diyelim. çark farklı işleyecek. Opsiyon yılı dahil tüm alacaklar ödenecek.

Gerçekten sıkı sözleşme.

Tamam mı, hayırrrr..

Transfer.. İşte Koç bir kez daha en pahalı oyuncağını masaya koyuyor. 125 milyon euro’luk transfer bütçesi açıyor.

Vay anasını sayın seyirciler..

Vayyyy

Yıldız yağmuru öncesi sessizlik.

Şöyle de bir durum var. Sadece, para, para, para için de, gitmeyip, aksini düşünen isimler de var.

Napolyon’un sözlerinin aksine, sırf yüksek maddiyat için gelmeyecek isimler de çok.

Gelecekler kadar olmasa da, böylelerinin olması da normal.

Başarı gelir gelmez ayrı konu. Fakat futbolumuz için yeni bir döneme geçilmiş durumda. Avrupa’nın büyük kulüpleri gibi atılım yapıldı. Yer yüzünde futbola ilgisi olan herkes, Fenerbahçe ismini duymuş oldu. Global marka olma yolunda bu icraat, dev bir adım demek.

Doğal olarak büyük bütçeler.

Şöyle boğaza gidip bir kahve içesin var.

Sahi mesela Bebek sahilde bir kahve ücreti ne kadar!..