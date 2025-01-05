Filin saldırdığı turist hayatını kaybetti

Tayland'ın Koh Yao Yai bölgesinde, 22 yaşındaki İspanyol turist Blanca Ojanguren García, filin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olay, 3 Ocak 2025 tarihinde, García'nın, Tayland’daki Koh Yao Elephant Care merkezinde bir fili banyo yaparken filin saldırısına uğraması sonucu gerçekleşti. García, Valladolid'den bir üniversite öğrencisiydi ve Navarra Üniversitesi'nde hukuk ve uluslararası ilişkiler eğitimi alıyordu.

Olayın hemen ardından, García'nın erkek arkadaşı ve diğer 17 kişi olay anında oradaydı, ancak şans eseri kimse başka bir yaralanma yaşamadı. Filin hortumuyla itilen García, olayın ardından hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tayland polisi, olayın ayrıntılarını El Mundo gazetesine bildirdi, ancak yapılan incelemeler sonucunda, García'nın ölümünün filin dişlerinden kaynaklanmadığı doğrulandı.

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Koh Yao Elephant Care merkezi, olayın ardından kapatıldı ve merkezin sahibi, olayla ilgili yaptığı açıklamada, olay sırasında 50 yaşındaki dişi filin saldırıya karıştığını belirtti. Merkez, günlük 10 ila 30 arasında ziyaretçi kabul etmekteydi ve üç fil bulunuyordu.

İspanyol yetkililer, olayın ardından, Bangkok’taki konsoloslukla iletişime geçerek, ailesiyle temas kurdu. Navarra Üniversitesi’nin hukuk fakültesi, García'nın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı ve öğrencisinin kaybı nedeniyle dua edilmesini istedi. Valladolid Belediye Başkanı Jesús Julio Carnero da sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayımlayarak, ailesine olan desteğini dile getirdi.

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Koh Yao Elephant Care merkezi, olayın ardından kapalı kaldı. Tayland, 2.800 civarında tutsak fili barındıran turizm merkezlerine ev sahipliği yapıyor ve her yıl milyonlarca turist bu alanlara ziyaret gerçekleştiriyor. Ancak bu tür saldırılar, geçtiğimiz günlerde Phu Kradueng Ulusal Parkı'nda meydana gelen başka bir olayın ardından, hayvanlar ve insan ilişkilerindeki tehlikeleri bir kez daha gözler önüne seriyor.

García'nın ölümünden sonra, dünya çapında hayvan koruma örgütleri, turistlerin ve ziyaretçilerin bu tür yerlerde dikkatli olmaları gerektiğine dair uyarılarda bulundu.