Filipinler üretim sektöründe Kasım ayı verileri açıklandı

Filipinler üretim sektörü Kasım 2024’te yıllık bazda %3,9 oranında bir düşüş kaydetti. Ekim ayında %0,3'lük artışın ardından yaşanan bu gerileme, ekonomik çevrelerde endişe yarattı. Düşüşün en önemli nedenlerinden biri, gıda ürünleri imalatındaki büyümenin %7,1’den %1,5’e gerilemesi oldu. Bu durum, sektöre %24,6 oranında olumsuz katkı sağladı.

Elektronik ve bilgisayar ürünleri üretiminde de ciddi bir daralma görüldü. Ekim ayında %0,9 oranında bir artış gözlemlenirken, Kasım ayında bu oran %2,6’lık bir düşüşe dönüştü. Ulaşım ekipmanları üretimi ise %10,3’ten %1,7’ye gerileyerek zayıflama trendine katıldı.

POZİTİF GELİŞMELER

Ancak tüm sektörler olumsuz etkilenmedi. Tekstil üretiminde büyük bir sıçrama yaşandı. Ekim ayında %18,4 olan büyüme oranı Kasım’da %32,2’ye çıktı. Kauçuk ve plastik ürünler üretiminde de %3,7’den %5,7’ye bir hızlanma görüldü. Ayrıca, makinelerin tamir ve kurulumuna yönelik üretim %7,4 oranında toparlanarak dikkat çekti.

Filipinler İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, 2024’ün yılbaşından itibaren endüstriyel faaliyetlerde %0,3 oranında genel bir artış kaydedildi. Ancak Kasım ayındaki bu düşüş, yıl sonu beklentilerini olumsuz etkileyebilir.

SEKTÖR VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Filipinler ekonomisi büyük ölçüde imalat sektörüne dayalı olduğundan, bu düşüşün geniş çaplı etkileri olabileceği düşünülüyor. Gıda ürünleri ve elektronik gibi yüksek katma değerli sektörlerdeki daralma, hem ihracat gelirlerini hem de iç piyasadaki tedarik zincirini etkileyebilir.

Öte yandan, tekstil ve plastik üretimindeki toparlanma, sektör içindeki çeşitliliğin önemini vurguluyor. Uzmanlar, bu olumlu gelişmelerin sürdürülebilir olması halinde sektördeki genel yavaşlamanın etkilerinin hafifletilebileceğini belirtiyor.