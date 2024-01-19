Filipinler'de heyelan can aldı. 7 kişi öldü

Kaynak: AA
Filipinler'de heyelan can aldı. 7 kişi öldü
Filipinler'de aşırı yağışlardan sonra meydana gelen toprak kayması sonucu 1 ev yıkılırken, 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Filipinler'in güneyinde Davao de Oro eyaletinde yaşanan heyelanda, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Filipinler’de günlerdir devam eden aşırı yağmurlar yer yer heyelanları tetikledi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Monkayo kasabasına bağlı bir dağ köyünde, toprak kayması nedeniyle bir evin tamamen yıkıldığını bildirdi.

Yaşanan olayda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 7 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralanırken, bölgede 5 ila 10 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Ülkede devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle arama kurtarma ekipleri dün öğleden sonra çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı. Arama kurtarma faaliyetlerine bugün yeniden başlandı.

Bölgede söz konusu olumsuz hava şartları nedeniyle binlerce kişi yerinden oldu.

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