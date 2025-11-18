Almanya hükümeti İsrail'le silah ihracatı kısıtlamalarını ateşkesi gerekçe göstererek kaldırma kararı aldı. Filistin destekçileri Almanya hükümetinin kararını Berlin'de protesto etti. Başbakanlık binası önüne gelen eylemciler binaya kırmızı boyayla 'failler' yazdı.

GEREKÇE 'ATEŞKES'

Grup üyelerinden Elsa, yaptıkları eylemle ilgili açıklamada bulundu. Alman hükümetinin silah ihracatı kısıtlamalarını askıya alma kararına gerekçe olarak Gazze ve İstail arasındaki ateşkesin iyi bir şekilde ilerlediğini iddia ettiğini aktaran Elsa, ancak bir aydan daha az bir sürede ateşkesin 282 kez ihlal edildiğini bildiklerini belirtti.

Elsa, "Alman hükümetinin tepkisi ise kısıtlamayı kaldırmak ve İsrail'e normal şekilde silah tedarik etmeyi sürdürmek oldu, soykırımcı bir hükümete" dedi. İsrail'in dün bir okulu bombalandığını, 13 öğrenci ve öğretmenin hastanede olduğunu belirten Elsa, Gazze'de hastanelerin de kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekti.

Elsa, "Alman hükümeti bu soykırımcı hükümete silah göndermeye devam ediyor ve biz buna izin veremeyiz. Bu yüzden bugün aktivistler duvara 'failler' yazdı çünkü burada yaşadığımız için bir sorumluluğumuz var" ifadelerini kullandı.

Alman hükümetinin İsrail'e destek vermeyi ve silah sağlamayı bırakmasını talep ettiklerini vurgulayan Elsa, "Hükümetin bizim adımıza soykırıma ortak olmasını istemiyoruz" diye konuştu.