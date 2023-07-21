Filistin Devlet Başkanı Abbas ile İsrail Başkanı Netanyahu Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, 28 Temmuz'da ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

KAYNAK: AA
Filistin Devlet Başkanı Abbas ile İsrail Başkanı Netanyahu Türkiye'ye geliyor

Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abbas ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu aynı hafta içerisinde ayrı ayrı Türkiye'de misafir edeceği belirtildi.

Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelecek olan liderlerin, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağı ifade edilen açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, 25 Temmuz'da gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer alacağı kaydedildi.

NETANYAHU 28 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'YE GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu da 28 Temmuz'da Türkiye'de ağırlayacağı bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmekte."

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