Filistin dış ticaret açığı rekor seviyeye ulaştı

Filistin’de dış ticaret açığı, Aralık 2024’te 434,4 milyon dolara yükselerek son dört ayın en yüksek seviyesine çıktı. 2023’ün aynı döneminde 326,6 milyon dolar olan ticaret açığı, ithalatın hızla artması ve ihracatın keskin şekilde düşmesi nedeniyle önemli ölçüde genişledi.

Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, ihracat yıllık bazda %27 düşüşle 164,2 milyon dolara geriledi. İsrail’e yapılan ihracat, Kasım ayında %68 artış göstermesine rağmen Aralık ayında büyüme hızı %35’e düştü. İsrail, Filistin’in toplam ihracatının %84’ünü oluşturmaya devam etti. Diğer ülkelere yapılan ihracat ise %2 azaldı; ancak bu düşüş, Kasım ayındaki %12’lik gerilemeye kıyasla daha sınırlı kaldı.

Öte yandan ithalat, yıllık %31 artışla 598,6 milyon dolara yükseldi. İsrail’den yapılan ithalat %17 artarak toplam ithalatın %55’ini oluştururken, diğer ülkelerden gelen ithalat %55 oranında yükseldi.

Yıl genelinde bakıldığında, Filistin’in ticaret açığı 2023’te 6,183 milyar dolar iken 2024’te 4,817 milyar dolara geriledi. Bu daralma, ithalattaki büyümeye rağmen önceki yılın yüksek seviyelerinden dönüş olarak değerlendiriliyor.