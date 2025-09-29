Filistin ekonomisinde yüzde 4,7'lik büyüme kaydedildi

Filistin ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 oranında büyüme kaydetti. Bu oran, önceki çeyrekte görülen yüzde 9,1'lik büyüme hızının altında kaldı ve ekonominin toparlanma sürecinde yavaşlama sinyalleri verdi. Beri yandan Filistin ekonomisinde kaydedilen son büyüme, 2024 yılında yaşanan tarihi daralmanın ardından gelen ikinci çeyrek büyümesi olarak dikkat çekiyor.

Büyüme oranındaki yavaşlamanın başlıca sebepleri arasında tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründeki yüzde 0,8'lik küçülme, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründeki yüzde 4,2'lik daralma ve ulaştırma ile depolama sektöründeki yüzde 3,4'lük gerileme öne çıkıyor. Sektörlerdeki olumsuz gelişmeler, genel ekonomik performansı olumsuz etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Öte yandan, inşaat sektöründe kaydedilen yüzde 21,4'lük büyüme, toptan ve perakende ticaretin yüzde 5,9 oranında artış, finans ve sigorta sektöründeki yüzde 13,6'lık yükseliş, bilgi ve iletişim sektöründeki yüzde 6,6, hizmet sektöründeki yüzde 6,4, kamu yönetimi ve savunma alanında ise yüzde 1,8'lik büyüme, ekonominin toparlanma çabalarını destekleyen olumlu gelişmeler olarak öne çıktı.

Çeyreklik bazda ise GSYH, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 oranında daraldı. Bu durum, ekonomik faaliyetlerdeki mevsimsel dalgalanmaları ve sektörler arasındaki değişimleri yansıtan önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Filistin Merkez İstatistik Bürosu'nun 2025 yılına ilişkin tahmin raporunda, ekonominin yüzde 1,8 oranında büyümesi öngörülüyorsa da mevzu bahis büyüme, 2024 yılındaki yüzde 27,4'lük daralmanın ardından gelen bir toparlanma sürecini yansıtarak, gerçek anlamda ekonomik bir iyileşme olarak değerlendirilmiyor.