Filistin mitingi öncesi Erdoğan'dan İsrail'e çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenecek Filistin mitingi öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Gazze'ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanlarının yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef aldığını, yaşanan insani krizi derinleştirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Gazze’ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir. İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır. Tüm kardeşlerimi bugün, bu çağrılarımızı daha güçlü yapacağımız, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız Büyük Filistin Mitingi’ne, İstanbul Atatürk Havalimanı’na davet ediyorum.