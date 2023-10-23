Filistin paylaşımı Tottenham'ın Yahudi başkanını kızdırdı. Kerem'in transferini engelledi

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'yla ilgilenen Tottenham'ın transferden neden vazgeçtiği ortaya çıktı.

Filistin paylaşımı Tottenham'ın Yahudi başkanını kızdırdı. Kerem'in transferini engelledi

Kerem Aktürkoğlu'nun İngiltere'ye transferi İsrail Filistin arasındaki gerginliğe takıldı.

Tottenham yetkililerinin Manchester deplasmanında izlediği Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için yeşil ışık yakmasına karşın ilginç bir pürüz ortaya çıktı.
Teknik direktör Postecoglou'nun da talebiyle milli oyuncu için ön bilgi talep edildi. Sakatlık raporları, kulüp içi performans bilgileri istendi.

Daha sonra İngiliz ekibi bağlantıyı kesti. Bayern maçında Kerem için gelip gelmeyecekleri belli değil. Çünkü önceki akşam oynanan Beşiktaş maçına gelmediler. Akreditasyonları olmasına rağmen. Bununla ilgili iki fikir öne çıktı.

TRANSFERDEN VAZGEÇTİLER

Sacha Boey'u ve Victor Nelsson'u isteyen Tottenham, Fransız oyuncunun durumunu zaten biliyor. Artık izlencek değil, harekete geçilecek oyuncu. Boey'un ise oynamayacağını biliyorlar. Kerem'den ise vazgeçtiler.

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YAHUDİ BAŞKAN İSTEMEDİ

Tottenham'ın Kerem'den vazgeçme emrini ise bizzat Başkan Davidl Levy verdi. Son dönemde yaptıkları Filistin açıklamaları yüzünden pek çok Müslüman oyuncu kulüpleri tarafından kadro dışı dahi bırakılırken Kerem'in de başını Filistin yaktı. İddiaya göre Tottenham'ın Yahudi asıllı başkanı Levy, Kerem'in üzerini açıklamaları yüzünden çizdi. Bu yüzden derbiye Tottenham scoutı gelmedi. Kaynak: Fotospor

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