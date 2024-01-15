Filistin Sağlık Bakanlığı: 24 bin 100 sivil öldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 101 gündür devam eden yoğun saldırılar hakkında bilgi verildi. Açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde gerçekleştirdiği saldırılarda 132 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 252 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Bildiride, İsrail güçlerinin son 24 saat içinde gerçekleştirdiği "12 katliam" vurgulanarak, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda ölen Filistinli sayısının 24 bin 100'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 834'e yükseldiği belirtildi.

Ayrıca, yaralıların bir kısmının hala enkaz altında veya yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşmakta güçlük çektiği ifade edildi.