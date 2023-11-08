Filistin'de can kaybı 10 bin 569'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 569'a yükseldi.

KAYNAK: İHA
Filistin'de can kaybı 10 bin 569'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanında 33'üncü güne girildi. İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana ayrım gözetmeksizin sivil yerleşim yerleri, hastaneler, camiler ve kiliselere yönelik saldırılarında, çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569'a, yaralıların sayısının ise 26 bin 475'e yükseldiği belirtildi. Enkaz altında olduğu tahmin edilen bin 350'si çocuk, 2 bin 550 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi.

İsrail'in saldırılarında ayrıca, 193 sağlık personeli yaşamını yitirirken, 45 ambulans kullanılamaz hale geldi. İsrail uçaklarının hedef aldığı 120 sağlık kuruluşu ile yakıt sıkıntısının yaşandığı 18 hastane ve 40 sağlık ocağı hizmet dışı kaldı.

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