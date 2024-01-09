Filistin’de can kaybı 23 bin 210’a yükseldi

Kaynak: İHA
Filistin’de can kaybı 23 bin 210’a yükseldi
İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de yaşamını yitirenlerin sayısı 23 bin 210’a çıkarken, yaralı sayısı da 59 bin 167'ye yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 95’inci gününde hala sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 23 bin 210’a, yaralı sayısının ise 59 bin 167 çıktığını açıkladı. Bakanlık son 24 saatte düzenlenen saldırılarda ise 126 kişinin yaşamını yitirdiğini, 241 kişinin de yaralandığını aktardı.

4 BİN 296 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 7 Ekim’den bugüne kadar Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırılarda 4 bin 296 öğrencinin hayatını kaybettiği, 8 bin 59 öğrencinin ise yaralandığı aktarıldı. Yaşamını yitiren öğrencilerin 4 bin 557’sinin Gazze Şeridi’nde, 39’unun Batı Şeria’da olduğu ifade edilen açıklamada, Gazze’de hükümete bağlı 281, Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı 65 okulun saldırılarda hedef alındığı ve 83 binanın hasar gördüğü, 7 binanın ise tamamen yıkıldığı belirtildi.

Diğer yandan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda Şeyh Zayed Camii de yıkıldı.

Son Haberler
Arayı yapmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Arayı yapmak deyimi ne anlama geliyor?
Selçuk Bayraktar haber verdi. Erdoğan soluğu hastanede aldı Gündem
Selçuk Bayraktar haber verdi. Erdoğan soluğu hastanede aldı
Araf ne demek? Araf isminin anlamı nedir? Keşfet
Araf ne demek? Araf isminin anlamı nedir?
Ayak mantarıyla savaşıyor. Böbrek taşı düşürüyor. Sporcuların dostu. Cinsel gücü artırıyor. Bu ot başka ot Şifalı Bitkiler
Ayak mantarıyla savaşıyor. Böbrek taşı düşürüyor. Sporcuların dostu. Cinsel gücü artırıyor. Bu ot başka ot
Üst düzey IŞİD'li Suriye'de öldürüldü Dünya
Üst düzey IŞİD'li Suriye'de öldürüldü
Oppenheimer Altın Küre'yi sildi süpürdü Magazin
Oppenheimer Altın Küre'yi sildi süpürdü
O hisse aylar sonra uçuşa geçti 'ABD'den gelen haber roket etkisi yarattı' Ekonomi
O hisse aylar sonra uçuşa geçti 'ABD'den gelen haber roket etkisi yarattı'