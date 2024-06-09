Filistin’de can kaybı 37 bini geçti

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik hava, kara ve denizden gerçekleştirdiği saldırılarına 247. gününde de devam ediyor. Saldırılar, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açıyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Filistinli "Ebu Dekka" ailesine ait bir evi hava saldırısıyla vurdu. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

İsrail savaş uçakları, El-Megazi Mülteci Kampı'nda Filistinli "El-Beşiti" ailesine ait bir evi ve El-Bureyc Mülteci Kampı'nı bombaladı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bilgi alınamadı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar nedeniyle şiddetli patlama ve silah sesleri duyuldu. Ayrıca, Gazze kentindeki Ez-Zeytun, Tel el-Hava ve Es-Sabra mahallelerine İsrail topçuları yoğun saldırılar düzenledi.

Gazze'de can kaybı 37.084'e yükselirken, İsrail ordusu son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 8 katliam gerçekleştirdi. Bu saldırılarda, 274'ü Nusayrat Mülteci Kampı'nda olmak üzere toplam 283 Filistinli hayatını kaybetti, 698 Filistinli yaralandı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 37.084'e, yaralı sayısı ise 84.494'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dünkü Nusayrat saldırısında can kaybının 274'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve diğer bölgelere yönelik saldırılara ilişkin bilgi verdi. Hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu, ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin bu cesetlere ulaşamadığı belirtildi.