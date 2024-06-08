Filistin'den BMGK'ya Nusayrat saldırısı sonrası acil çağrı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin'in BM temsilcisine "söz konusu kanlı katliamla ilgili BMGK'den acil toplantı talep etmesi" talimatını verdi.

Abbas, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistin halkının yaşadığı dramın sona ermesi için uluslararası müdahalenin şart olduğunu belirtti. İsrail'in uluslararası toplumun sessizliği ve ABD'nin desteğinden istifade ederek uluslararası hukuku ihlal ettiğini ifade etti.

İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını açıklamıştı.

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Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlenen saldırılarda 210 Filistinlinin öldüğü, en az 400 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

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