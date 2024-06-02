Filistin’e destek adı altında Azerbaycanlı petrol şirketine saldıranlara gözaltı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Serkan Talan
Filistin’e destek adı altında Azerbaycanlı petrol şirketine saldıranlara gözaltı

Azerbaycan’lı petrol şirketi Socar’ın İstanbul’daki binasına saldıran Filistin için Bin Genç adlı gruba bu sabah polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda 10 şahıs gözaltına alındı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki amacı ile kurulan Filistin için Bin Genç grubu, dün Azerbaycan'lı petrol şirketi olan SOCAR’ın İstanbul’daki binasına saldırı düzenledi. Bina içerisine giren şahıslar polis ekipleri ve güvenlik ekipleri ile arbede yaşarken, binaya kan kırmızısı boyalar atıldı.

İsrail’e petrol taşıdığı için bir protesto yapacaklarını duyuran grup öne SOCAR binası önüne gelerek basın açıklamasında bulundu. Daha sonra ise ellerinde Filisin bayrakları, kefiye ve pankartları ile beraber slogan atan onlarca kişi SOCAR binasına kanı temsilen kırmızı boyalar fırlattı.

Refah’taki çadır kentin bombalanmasına dikkat çeken grup bina önüne çadır kurdu ve mankenler ateşe verdi. Bina önünde toplanan grubun etrafını polis ekipleri sardı. Basın açıklamasının ardından binaya zorla giren grup, giriş kapısına zarar verdi. Binaya sprey boyalar ile yazılar yazıldı.

Dün yaşanan gelişmeler kamuoyunda yankı buldu. Bu sabah ise yapılan saldırı girişimi neticesinde polis ekipleri erken saatlerde gruba üye kişilerin evlerine baskın düzenledi. Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 10 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

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