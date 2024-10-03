Filistin’e destek gösterisine yasak

Düzenleme: Kaynak: AA
Filistin’e destek gösterisine yasak

Frankfurt'ta Filistin'e destek gösterisinin yasaklandığı bildirildi.

Frankfurt Belediye Başkanı Mike Josef, yaptığı yazılı açıklamada, gösteri yapma hakkının çok yüksek bir değer olduğunu ifade etti.

"Ancak gösteriler çerçevesinde halkı kışkırtma, suç işleme çağrıları ile İsrail karşıtı ve antisemitizm gibi suçların işlenmesinden endişe ediliyorsa ve görülebilir durumlara göre kamu güvenliği doğrudan tehlikedeyse harekete geçmeliyiz." ifadesini kullanan Josef, bu yüzden Frankfurt Belediyesinin 7 Ekim'deki Filistin'e destek gösterisini yasakladığını belirtti.

Josef, söz konusu tarihte gösteri düzenlemeyi "aşırı provokasyon" olarak nitelendirerek bunu kınadığını kaydetti.

Açıklamada bu yasağın, kamu güvenliğine veya düzenine yönelik doğrudan tehdidin beklenilmesi durumunda, aynı gün Frankfurt kentinde başka yerde ve saatte yapılacak gösteriler için de geçerli olduğu ifade edildi.

Frankfurt’ta 7 Ekim'de yerel saatle 17.00-21.00'de "Özgür bir Filistin için – Zafer Adaletindir" sloganıyla gösteri düzenlenmesi planlanıyordu.

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