Filistin’e destek için kendilerini yola yapıştırdılar

New York’ta gelenek haline gelmiş Şükran Günü Geçit Töreni esnasında Filistin yanlısı protestocular ilginç bir eyleme imza attı.

Sevilen dizi ve film karakterlerinin dev balonlarının uçurulduğu geleneksel geçit töreni, perşembe günü yerel saatle sabah 8.30'da başladı.

Saat 11'de üzerinde "kolonializm", "etnik temizlik" ve "faşizm" yazan tulumlar giyen protestocular, geçit töreninin kısa süreliğine durmasına sebep oldu.

6. caddeden aşağı yürüyen protestocular, "Filistin ve gezegen için özgürlük" yazılı bir poster taşıdı.

Daha sonra protestocuların bir bölümü kendilerini yere atıp ölü taklidi yaparken, bir kişi de üzerlerine sahte kan döktü.

Eylemde, "O zaman da soykırımdı bugün de" yazılı bir poster de açtı.

Filistin yanlısı protestocular, daha sonra yapıştırıcıyla kendilerini yola yapıştırdı.

Polis müdahalesi sonrasında gruptan bazı protestocuların bazıları gözaltına alındı.