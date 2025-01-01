Filistin'e destek için on binlerce kişinin Galata Köprüsü'ne yürüyüşü başladı

Düzenleme: Kaynak: AA

Farklı sivil toplum kuruluşlarının çağrısı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Filistin'deki katliamını protesto etmek için Ayasofya'da buluştu. Kalabalık hep beraber Galata Köprüsü’ne doğru yürürken, akıllara Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde, Beyoğlu Tünel'den Galatasaray Meydanı'na yürümek isteyen kadınlara polisin izin vermediği anlar geldi. Olayda çok sayıda gösterici gözaltına alınmıştı.

Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle düzenlenen eylem için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı, kortejle Galata Köprüsü'ne yürüyüşe başladı.

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Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılacak eyleme katılan vatandaşlar, Ayasofya Cami le Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camisi'nde sabah namazını kılmalarının ardından cami önlerinde toplandı. Katılımcılar, daha sonra gruplar haline Galata Köprüsü'ne yürümeye başladı.

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi'nden köprüye yürüyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da yer aldı.

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Yürüyüşte, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa, Bir Güneş Doğuyor" yazılı pankart da taşındı. Ellerinde Türk ve Filistin Bayrakları olan vatandaşların Gazze'ye destek için kefiye taktıkları görüldü. "Kudüs bizimdir", "Çocukların büyümediği yer Gazze" ve "Kudüs işgal altında" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar meşaleler de yaktı.

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"Şehitler ölmez", "İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam" sloganları atan katılımcılar Galata Köprüsü'ne ulaştı. Katılımcılar, polis kontrol noktalarından geçirilerek alana alınıyor. Çeşitli yardım kuruluşlarınca vatandaşlara simit, çay ve çorba ikram ediliyor.

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Polis ekiplerince köprü ve cami çevrelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

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