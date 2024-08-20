Filistin'e gidecekti... Özgür Özel'in ilk durağı ABD olacak

Özgür Özel ayağının kırılması sebebi ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın TBMM’de yaptığı özel oturuma katılamamıştı. Özel daha sonra Abbas’ı arayarak telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Abbas tarafından Filistin’e davet edilmişti.

FİLİSTİN TAKVİMDE YOK

CHP kaynakları tarafından aktarılan bilgilere göre Özel’in Filistin ziyaretinin yakın bir zamanda olmayacağı, Eylül ayında Özgür Özel’in İngiltere ve ABD ziyaretlerinin olacağı programının ise yoğun olduğu söylendi.

FİLİSTİN’E GİDECEĞİ SÖYLENMİŞTİ

Özel önceki zamanlarda Filistin’e gideceğini açıklamış, ancak bölgede yaşanan son gelişme ve hava sahalarının uçuşa kapanması nedeni ile programlarını gerçekleştiremediklerini söylemişti. İsmail Saymaz ile bir röportaj gerçekleştiren Özel, 1 Eylül tarihinde Filistin’e bir ziyaret yapabileceğini açıklamıştı.

Ancak CHP kaynaklarından aktarılan son bilgilere göre Özel’in yakın zamanda bir Filistin ziyaretinin planlanmadığı aktarıldı.