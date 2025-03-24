Filistin'in ticaret açığı son 5 ayın zirvesinde

Kaynak: Haber Merkezi
Filistin'in ticaret açığı son 5 ayın zirvesinde

Filistin'in ticaret açığı Ocak 2025'te 475.4 milyon dolara yükselerek son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İthalatlar ihracattan daha hızlı artarken, İsrail ve diğer ülkelerle yapılan ticaret dikkat çekici değişimler gösterdi.

Filistin'in ticaret açığı, Ocak 2025'te geçen yılın aynı dönemindeki 354.9 milyon dolardan 475.4 milyon dolara çıktı. Bu, Ağustos 2024'ten bu yana en büyük açık olarak kaydedildi. İthalatlar yıllık bazda yüzde 27 artarak 616.1 milyon dolara ulaştı. Bu yükselişin en büyük sebebi, İsrail'den yapılan alımların yüzde 14 artması oldu. İsrail, toplam ithalatın yüzde 56’sını oluşturdu. Diğer ülkelerden yapılan ithalat ise yüzde 48 gibi büyük bir artış gösterdi.

Öte yandan, ihracattaki artış daha sınırlı kaldı. Filistin'in toplam ihracatı yüzde 8 yükselerek 140.7 milyon dolara ulaştı. İhracatın büyük kısmı İsrail’e yapıldı ve bu ülkeye yapılan satışlar yüzde 21 artarak toplam ihracatın yüzde 90’ını oluşturdu. Ancak diğer ülkelere ihracat sert bir düşüş yaşadı. Geçen yıl yüzde 2 azalan bu kalem, Ocak 2025’te yüzde 45 gibi keskin bir gerileme kaydetti.

Bu veriler, Filistin'in ticaret dengesindeki kırılganlığı gözler önüne sererken, dış ticaretin İsrail'e olan bağımlılığının arttığını ortaya koyuyor.

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